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Ру Тат
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Спорт
3 августа 2022  16:31

«Почти невеста»: Камила Валиева показала интригующее фото в белом платье

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Фанаты обвинили Камилу Валиеву в наборе лишнего веса из-за видео со Зверковским

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева разместила на своем телеграм-канале фотографию в белом платье.

Пост почти мгновенно собрал 530 комментариев. Подписчики канала оценили пристальный взгляд татарской фигуристки.

«Камила вы уже почти невеста!!! Шикарная девушка и отличная фотография», — написал комментарий один из подписчиков канала.

#Камила Валиева #фигурное катание
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