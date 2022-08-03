«Почти невеста»: Камила Валиева показала интригующее фото в белом платье

Фанаты обвинили Камилу Валиеву в наборе лишнего веса из-за видео со Зверковским

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева разместила на своем телеграм-канале фотографию в белом платье.

Пост почти мгновенно собрал 530 комментариев. Подписчики канала оценили пристальный взгляд татарской фигуристки.

«Камила вы уже почти невеста!!! Шикарная девушка и отличная фотография», — написал комментарий один из подписчиков канала.