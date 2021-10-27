Почти на сутки отключат воду в некоторых домах Приволжского района Казани

В пятницу, 29 октября, в ряде домов и административных зданий Приволжского района Казани ожидается отключение воды, предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Временные неудобства связаны с работами по монтажу водоснабжения.

Так, с 9.00 29 октября до 6.00 30 октября водоснабжение полностью прекратится по адресам: ул.2-я Тихорецкая, 2, 2а, 39, 39а; ул. Борисковская, 109. Кроме того, отключение затронет дома по ул.Ново-Давликеевской, 2а корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 124, 124/1, 134а, в; 136, 136д, е, ж; 138, 138в, 140, 140а, б, в, г, ж; 140/1, ул. Технической, 9, 9а, б; 9 корп.1, ул. Тихорецкой, 5, ул. Южно-Промышленной, 1 корп.7, а также здания по улице Давликеевской.

Жители данных домов могут обратиться в МУП для подвоза воды. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам. Телефон для обращений: +7(843)231-62-60.