Почти на сутки отключат воду в части Советского района Казани

В пятницу, 17 декабря, в части домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9.00 17 декабря, а возобновят его только в 6.00 18-го числа. Причиной временных неудобств станут работы по подключению водопровода.

Отключение водоснабжения затронет дома по улицам 1-я Владимирская, Академика Арбузова, Артиллерийская, Журналистов, Зур Урам, Кирпичникова, Коновалова, Краснооктябрьская, Ново-Азинская, Олонецкая и Сибирскому тракту. Полный список адресов опубликован на портале kzn.ru.

Кроме того, воды не будет в зданиях, находящихся на улицах Зенитная, Кавалерийская, Металлистов, Оборонная, Строительная и Халитова.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. «Автоцистерны будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону: 8 (843) 231-62-60», — уточнили в пресс-службе предприятия.