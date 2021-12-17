Почти на сутки отключат воду в части Ново-Савиновского района Казани

В понедельник, 20 декабря, в части домов Ново-Савиновского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9.00 20 декабря, а возобновят его только в 6.00 21-го числа. Причиной временных неудобств станут работы по подключению двух водопроводов.

Отключение водоснабжения затронет дома №26, 28, 32 и 32а (детский сад №286) по улице Восстания, а также №20, 22, 24, 25 и 29 по проспекту Ибрагимова.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. «Автоцистерны с водой будут выезжать согласно поступающим заявкам от местных жителей. Для этого следует обращаться по телефону: 8 (843) 231-62-60», — уточнили в пресс-службе предприятия.