Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Почти на сутки отключат горячую и холодную воду в Советском районе Казани
14 марта в домах Советского района Казани отключат воду почти на сутки. Это связано с проведением работ по улучшению водоснабжения поселка Малые Клыки, сообщает МУП «Водоканал».
С 9.00 14 марта до 6.00 15 марта воды не будет по адресам: Мамадышский тракт, 10, 6, 8а, 8в, 10а, 10Б, 10а корп.1.
В поселке Малые Клыки по улицам: Агрономическая, Совхозная, Татарстан, Клубная, Озерная, Дорожная, Рабочая, Зажора, Большая Красная (кроме дома №122г).
Специалисты сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше времени, заверил «Водоканал».
Жители могут оставить заявку на размещение автоцистерн, телефон: +7(843)231-62-60.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»