Почти на сутки отключат горячую и холодную воду в Советском районе Казани

14 марта в домах Советского района Казани отключат воду почти на сутки. Это связано с проведением работ по улучшению водоснабжения поселка Малые Клыки, сообщает МУП «Водоканал».

С 9.00 14 марта до 6.00 15 марта воды не будет по адресам: Мамадышский тракт, 10, 6, 8а, 8в, 10а, 10Б, 10а корп.1.

В поселке Малые Клыки по улицам: Агрономическая, Совхозная, Татарстан, Клубная, Озерная, Дорожная, Рабочая, Зажора, Большая Красная (кроме дома №122г).

Специалисты сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше времени, заверил «Водоканал».

Жители могут оставить заявку на размещение автоцистерн, телефон: +7(843)231-62-60.