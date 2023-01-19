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Транспорт
19 января 2023  09:57

Почти на год ограничено движение и парковка транспорта у Управления МВД по Казани

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В Казани ограничено движение и парковка транспорта у здания Управления МФД России по Казани (ул. Карла Маркса, д.21). Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Ограничение продлится до 1 января 2024 года и принято для «обеспечения антитеррористической защищенности объекта МВД». За это время благоустроят подъездные пути к зданию, места парковки и обеспечат надлежащее состояние всей территории. Кроме того, Комитету внешнего устройства города поручено обеспечить своевременную качественную уборку территории и выставить бетонные ограждения, а Комитету по транспорту — зачехлить дорожные знаки на участках с ограничением.

#ограничение движения #умвд по казани
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