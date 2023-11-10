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Почти на две недели в Казани ограничат движение по Краснококшайской
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Фото: пресс-служба мэрии Казани
В Казани почти на две недели перекроют движение по улице Краснококшайская. Временные трудности связаны со строительством трассы водопровода, рассказали в Комитете внешнего благоустройства горисполкома.
В период с 17 по 29 ноября будет ограничено движение для автомобилей в районе дома №43.
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