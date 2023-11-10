Почти на две недели в Казани ограничат движение по Краснококшайской

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани почти на две недели перекроют движение по улице Краснококшайская. Временные трудности связаны со строительством трассы водопровода, рассказали в Комитете внешнего благоустройства горисполкома.

В период с 17 по 29 ноября будет ограничено движение для автомобилей в районе дома №43.