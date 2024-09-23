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Почти на два года в Казани ограничат движение по улице Ново-Песочная
В столице Татарстана по улице Ново-Песочной почти на два года ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрия Казани.
Причиной перекрытия движения станет проведение полевых археологических работ, пояснили в городской администрации.
Проезжая часть на участке от улицы Суконная до здания №53 по улице Спартаковская окажется перекрыта с 25 сентября 2004 по 26 августа 2026 года, отметили в Комитете внешнего благоустройства столицы РТ.
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