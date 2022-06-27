Почти на 30 лет отправятся за решетку трое полицейских из Бавлов за взятки

Бавлинский городской суд Татарстана вынес приговор замначальнику полиции по оперативной работе Алмазу Шакирову и еще двоим экс-полицейским. Информацию об этом сообщили в пресс-службе суда.

Алмазу Шакирову, Ильнуру Назмутдинову и Фанису Салаватову было предъявлено обвинение в получении взятки, воспрепятствовании осуществлению правосудия и в превышении должностных полномочий.

Все трое фигурантов дела вину не признали. В поле зрения оперативников они попали в 2016 году, когда в Бавлах велось расследование жестокого убийства супругов. Под их давлением в убийстве сознался сосед погибших Абузар Гафуров. Полицейских не смутило даже то, что мужчина инвалид и с трудом передвигается. Выйти на настоящих виновников все же удалось – ими оказались Сергей Груняхин и его брат Вячеслав Кексель. Дело рассматривал Верховный суд Татарстана, оба отправились за решетку.

Шакиров, Назмутдинов и Салаватов были признаны виновными. Все трое отправились в колонию строгого режима. Шакиров получил 9 лет, его сообщник Назмутдинов отправится за решетку на 9,5 лет. Салаватову суд назначил 8,5 лет.