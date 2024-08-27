Почти на 15 тыс. человек выросла занятость у малого и среднего бизнеса в Татарстане

В Татарстане растет количество предпринимателей и занятых в бизнесе граждан. Так, в августе по сравнению к июлю 2024 года количество предпринимателей увеличилось на 101,6% или 2,7 тыс. единиц и составило 171,5 тыс. субъектов, сообщает Минэкономики РТ.

«Положительная динамика также отмечается в количестве занятых у бизнеса граждан. Сегодня их количество составляет 769,3 тыс. человек. Рост к началу года - 102,0% или 14,9 тыс. человек», - рассказала первый замминистра экономики Наталья Кондратова.

По ее словам, рост экономической активности обусловлен комплексной системой федеральных и республиканских мер поддержки, реализуемых в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и направленных на расширение производства, реализацию новых инвестиционных проектов. Так, объем финансовой поддержки предпринимателей республики в 2024 году превысил 55 млрд рублей.

В Татарстане Фонд поддержки предпринимательства предоставляет бизнесу преимущественно производственного сектора микрозаймы на льготных условиях 4,5 % годовых. Кредиты предоставляются сроком до 3 лет на сумму до 5 млн рублей. Особое внимание в республике уделяется поддержке начинающих предпринимателей - для них ставка начинается от 4,5%. Гарантийный фонд РТ дает поручительства при недостатке залогового обеспечения в размере до 70% от суммы кредита по сниженной ставке от 0,5%. Поддержка на льготных условиях оказывается бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».