Почти миллион звонков от жителей РТ поступило на горячую линию по коронавирусу

С момента начала работы в ноябре 2020 года на горячую линию 122 по вопросам коронавируса поступило почти миллион звонков, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Порядка 28 тыс. звонков были связаны с вопросами вакцинации. Всего ежедневно операторы обрабатывают около 2200 обращений. Наибольшее количество звонков пришлось на октябрь, когда в Татарстане были введены новые ограничительные меры. В этот период на горячую линию поступали свыше 20 тыс. звонков ежедневно.

Чтобы справиться с большим количеством звонков был увеличен штат специалистов кол-центра. Это позволило разгрузить горячую линию, а общее время дозвона составило 10 секунд.

Недавно на совещании в Координационном центре Правительства РФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал мобилизовать службу 122. Он отметил, что на данный момент отчетливо видны признаки пятой волны Covid-19.

«В регионах развернуты кол-центры единого федерального номера 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих кол-центров», – отметил Чернышенко.

Для увеличения штата операторов и для внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта в регионы будут направлены порядка 700 млн рублей.