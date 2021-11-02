Почти миллион рублей составит призовой фонд литературного конкурса имени Миннуллина

Конкурс на лучшее литературное произведение для детей и подростков имени Роберта Миннуллина объявлен сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Призовой фонд конкурса составит 900 тысяч рублей.

Работы принимаются в номинациях «Проза», «Комиксы», «Скетч» и «Поэзия». Свои произведения авторы могут присылать в Союз писателей Татарстана до 30 ноября.

Как рассказал председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин, на конкурс можно представить произведения, ранее неопубликованные в газетах и журналах, но имеющие актуальное для современной молодежи содержание. «У каждого писателя бывают по разным причинам неопубликованные произведения. Если они актуальны и сегодня, можно отправить на конкурс», — отметил Зайдуллин.

Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов рассказал, что литературный конкурс имени Роберта Миннуллина учрежден в этом году, и в будущем он будет проходить один раз в два года. Победители конкурса будут объявлены до 15 декабря 2021 года.

С положением нового конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РТ, отметил Хакимзянов.