Почти миллион рублей долгов по налогам заплатил казанец, чтобы не лишиться авто

На Сибирском и Мамадышском трактах в Казани судебные приставы провели очередной рейд на должников по налогам, штрафам ГИБДД и алиментам. С помощью комплекса «Дорожный пристав» в потоке машин устанавливался автомобиль неплательщика, его останавливали и предлагали оплатить долг на месте.

Так владелец казанской фирмы по пассажирским перевозкам чтобы не остаться без машины на месте заплатил 990 тыс. рублей долга. Следующим в руки правоохранителей попал водитель автобетоносмесителя. Выяснилось, что хозяин спецтехники задолжал 350 тыс. рублей по штрафам ГИБДД. Долг также был погашен на месте.

Двоим алиментщикам тоже пришлось расплатиться с долгами, дабы не лишиться автомобилей.

«Всего за день судебные приставы взыскали более 1 млн 800 тыс. рублей, из них большую часть – почти 1 млн 150 тыс. рублей – составили долги по налогам, около 450 тысяч рублей - штрафы ГИБДД. А общая взысканная сумма по исполнительскому сбору за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов превысила 140 тысяч рублей», – рассказала ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

