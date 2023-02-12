Почти каждый третий россиянин выбрал профессию под впечатлением от просмотра фильмов

28% россиян признали, что определились с будущей профессией под впечатлением от просмотренных фильмов. Лентами-вдохновителями чаще всего становились «Волк с Уолл-стрит» и «Дьявол носит Prada», среди отечественного кино — «Экипаж» и «Иван Васильевич меняет профессию».

«Почти треть (28%) россиян призналась, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии. <...> Только 39% опрошенных не находят связи между своей работой и просмотренными фильмами», — сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование hh.ru и канала Cinema.

Так, сатирическая комедия с Леонардо Ди Каприо набрала 12,4% голосов, а «Дьявол носит Prada» по книге Лорен Вайсбергер — 10,7%. Третье место осталось за «Адвокатом Дьявола» — 9,9%, четвертое — за «Железным человеком» — 10,7%. Замыкает пятерку драма Рона Ховарда «Игры разума» — 7,6%. В топ отечественных фильмов вошли «Экипаж» — 6,2%, а также «Иван Васильевич меняет профессию», набравший такое же количество голосов. Третье место занял «Человек с бульвара Капуцинов» — 4,8%.

«Респонденты, на выбор профессии которых повлиял кинематограф, чаще всего говорили о впечатлении от художественных фильмов (84%), реже — сериалов (34%). Причем о влиянии кино чаще говорили мужчины, чем женщины (90% против 78%)», — отмечается в материалах исследования.