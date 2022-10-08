Почти каждого пятого жителя Казани кормят на работе

Почти каждый пятый работодатель Казани полностью или частично оплачивает обед своим сотрудникам — таковых насчитывается 18%. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

При этом 75% принявших участие в опросе казанских работников обедают за свой счет, а оставшиеся 7% предпочитают бизнес-ланч вне офиса.

Показатели столицы Татарстана не слишком отличаются от средних по России. За свой счет обедают во время рабочего дня 76% жителей РФ, в какой-то степени компенсируют расходы сотрудников 16% организаций. Впрочем, это больше, чем три года назад — тогда таких фирм было всего 13%.

Средняя стоимость обеда работающего россиянина сегодня равняется 330 рублям, тогда как в 2019 году она не превышала 280 рублей. В Казани чек бизнес-ланча за три года увеличился на 60 рублей и теперь составляет 310 рублей. В среднем жители мегаполисов за это время стали тратить на питание на 20% больше.

В целом в РФ мужчины тратят на обеды больше женщин (340 и 320 рублей соответственно), а молодежь до 24 лет — больше россиян старше 45 (380 и 300 рублей).

В городах-миллионниках чаще всего питаются во время рабочего дня за счет своей компании в Омске (об этом рассказал 21% опрошенных горожан), Уфе и Краснодаре (по 19%).

Вместе с тем жители Воронежа, Нижнего Новгорода и Новосибирска предпочитают обедать за свой счет (или же им приходится это делать). В этих городах соответствующий ответ дали 88%, 85% и 84% респондентов.