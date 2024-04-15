Почти 2 тысячи человек захотели стать волонтерами KazanForum 2024

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Более 1 800 человек подали заявки на волонтерство во время Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», сообщают организаторы бизнес-события.

«Набор волонтеров был объявлен 5 февраля. За этот срок в оргкомитет поступили заявки в том числе от 144 иностранных граждан из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Ганы, Конго и других стран», – говорится в сообщении.

Во время KazanForum волонтеры будут встречать официальные делегации, работать на информационных стойках и помогать в работе форума.

«Мы внимательно и детально проводим собеседования с кандидатами, чтобы убедиться в наличии достаточного опыта, владения иностранными языками, навыками эффективной коммуникации и принять решение об отборе в команду», — рассказал заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» пройдет с 14 по 19 мая на площадке «Казань Экспо». Он будет юбилейным, 15-м по счету. С прошлого года по решению Президента России Владимира Путина событие перешло с республиканского на федеральный уровень. Куратором форума назначен заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.