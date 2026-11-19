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В Татарстане насчитывается порядка 115 тыс. собак, из них 73 тыс. зарегистрированы. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев на встрече с представителями крупнейшей федеральной компании «Четыре Лапы», объединяющей сеть зоомагазинов и сервисов для заботы о домашних животных.

«К депутатам часто поступают обращения по поводу ответственного отношения к животным. В настоящее время в республике насчитывается порядка 115 тыс. собак, из них 73 тыс. зарегистрировано. Цифры говорят сами за себя. Про вашу компанию, конечно, прекрасно знаю, видим в вашей деятельности хороший пример социальной ответственности, я уверен, совместную работу будем продолжать», – отметил Абдулганиев, открывая встречу.

Участие во встрече приняли председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев, директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Нагуманова, совладелец компании «Четыре Лапы» Дмитрий Цыпин.

По вопросу обращения с животными парламент работает системно и в тесном общении с жителями. Этот вопрос не раз рассматривали на сессиях и заседаниях профильного комитета, сформирована соответствующая законодательная база. В декабре прошлого года она дополнена поправками о пунктах временного содержания животных, а в октябре этого года Госсовет направил обращение к Председателю Правительства России по бультерьерам и обязательному курсу социальной адаптации для их владельцев.

На протяжении трех лет в Татарстане по поручению Раиса республики Рустама Минниханова реализуется проект по развитию культуры ответственного отношения к животным. Его цель – выстроить целостную экосистему, объединяющую нормативную базу, инфраструктуру, просветительские инициативы, городские и туристические сервисы, профессиональные кинологические и ветеринарные сообщества, волонтеров и владельцев домашних животных.

В сентябре этого года фонд «Институт развития городов Республики Татарстан» подписал соглашение о сотрудничестве с федеральной компанией «Четыре Лапы», которая реализует инфраструктурные, спортивные и образовательные проекты по всей стране. Ряд социальных проектов компания уже реализовала в Татарстане: в июле в Иннополисе состоялся каникросс, в Горкинско-Ометьевском лесу Казани организовали бесплатные тренировки по каникроссу, регулярно оказывается помощь приюту «Помоги дворняге» совместно с «Движением первых» в рамках акции «Лапа помощи», во дворах проходят открытые лекции и встречи с детьми.

Совладелец компании «Четыре Лапы» Дмитрий Цыпин отметил, что в ближайшее время компания планирует построить площадки для занятий и игр с собаками, а совместно с Институтом развития городов и управляющими компаниями установить брендированные дог-боксы.

Фарид Абдулганиев отметил, что первый шаг в Татарстане совместно с Институтом развития городов уже сделан. В республике готовы продолжить работу и поддержать предлагаемые социальные, просветительские и образовательные проекты в части ответственного обращения с животными.