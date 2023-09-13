«Почти дорога до Казани»: в Челнах капитально отремонтировали 190 километров труб

В этом году программа капитального ремонта в Набережных Челнах прошла по плану. Общая стоимость работ за год превышает 1,3 млрд рублей. Об итогах капремонта многоквартирных домов, замены труб горячего и холодного водоснабжения на пресс-конференции в мэрии города доложил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

По словам спикера, в этом году программа стартовала 1 марта и была завершена 1 сентября. В ремонте было 102 дома общей площадью 1 млн 346 тыс. квадратных метров, в которых проживают более 50 тыс. человек.

В этом году были отремонтированы дома по разным видам работ: ремонт горячего и холодного водоснабжения, фасадов, кровель, инженерных систем, лифтов и других объектов. При капремонте использовались и новшества: так, на фасаде дома было размещено граффити с изображением Мусы Джалиля. «Получилось очень неплохо, были хорошие отзывы горожан», — отметил спикер.

«По ремонту и замене ГВС, ХВС отремонтировано 190 километров труб — почти дорога до Казани. В ходе капремонта возникали проблемы — многие жильцы не давали доступ в квартиры. В этом случае дом остается без ремонта, деньги жителей возвращаются в бюджет. Все отказы от проведения капремонта ГВС, ХВС фиксируются, составляются акты», — отметил Зуев.

Заместитель руководителя напомнил, что программа работает с 2008 года.

«Составляется раз в три года, но каждый год корректируется, если есть проблемные дома, — отметил он. — Если есть вопросы по выполнению капремонта, нужно обращаться в управление контроля качества. В этом случае будут проводиться работы по гарантии».

Так, например, в этом году один дом был покрашен некачественной краской, и генподрядчик в 11-м комплексе по гарантии исправил недочеты.

План на капремонт 2024 года полностью сформирован, сейчас идет составление плана на 2025 год.