«Почти четыре года я провел в зонах боевых действий»: история ветерана СВО из Казани

Ветеран Илья Чистов служил в Чечне, воевал в Сирии, Ливии и Центральной Африканской Республике. Имея богатый боевой опыт, он отправился на СВО, где участвовал в самых ожесточенных боях. О том, как вернулся к мирной жизни, как открыл свое дело, он рассказал «Татар-информу».





Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Не нашел себя в гражданской профессии – решил подписать контракт с ЧВК»

У предпринимателя из Казани Ильи Чистова за плечами богатый боевой опыт. Ему 33 года, сегодня он занимается субарендой жилья. Вернувшись с фронта, он решил кардинально поменять свою жизнь.

Илья участвовал в нескольких военных кампаниях – был в Чечне, в трех африканских странах и на СВО. Большая часть его боевого пути прошла в составе ЧВК «Вагнер». Сначала в качестве штурмовика, затем – инструктора.

За участие в боях он получил две награды от Министерства обороны: орден «За заслуги перед отечеством» II степени с мечами и медаль «За боевые заслуги». Также он награжден медалями ЧВК за взятие Бахмута и Соледара.

Фото: из личного архива Ильи Чистова

«После срочной службы я подписал контракт, был в командировке в Чечне. Когда вернулся домой, пытался найти себя в гражданской профессии, но все это оказалось не мое, было сложно. Тогда я решил вернуться в армию. Все-таки я с детства мечтал быть военным. В 2019 году подписал контракт с ЧВК “Вагнер” и стал штурмовиком», – рассказывает Илья.

С этого времени он побывал в трех африканских странах: Сирии, Ливии и Центральной Африканской Республике. «В этот период я познакомился со своей будущей женой. Она родом из Владивостока, а встретились мы в Краснодаре. Она приехала туда жить, а я – работать. А теперь мы вместе живем в Казани, у нас двое сыновей – Кирилл и Даниил, им два года и шесть лет», – рассказывает ветеран.

«Любой бой, любая война – это всегда страшно, тот, кто не боится, долго там не протянет»

В начале 2022 года, когда Верховный главнокомандующий страны объявил о начале СВО, Илья участвовал в боевых действиях в Африке.

«У меня был контракт на восемь месяцев. Потом я вернулся домой. Так как в рядах ЧВК служили сильные командиры и плюс ко всему на тот момент у меня уже накопился хороший опыт, я принял решение принять участие в СВО. Жена, конечно же, не отпускала меня, так же как и перед каждой командировкой», – вспоминает он.

В 2022 году Илья, находясь в Африке, уже работал инструктором в ЧВК, обучал новобранцев. На СВО снова принял непосредственное участие в боях.

«Мы шли на Бахмут, забирали Соледар. Много маленьких деревень мы освободили на Донецком направлении, я уже не помню их названий», – рассказывает ветеран.

Илья говорит, что СВО стало для него новым опытом, ведь с такой тактикой ведения боевых действий раньше он знаком не был.

Фото: из личного архива Ильи Чистова

«Все войны, в которых я участвовал, разные. Когда я был в Чечне, с 2015 по 2017 год, там уже было тихо, но еще оставались заброшенные минные поля. В Сирии все было по-другому. Это большая пустыня, и визуально можно наблюдать противника и за 10 километров, но там может случаться обман зрения из-за отблесков солнца. Война там своеобразная. В ЦАР – джунгли, там своя атмосфера. Методы ведения войны разные – условия полевые, лесные, городские. На СВО смешалось все. Каждая война по-своему страшна, просто есть более сложные или более простые участки. Сильно влияет и то, какой противник у тебя. Украинский народ духом похож на нас – есть те, кто готов жертвовать собой, только они слишком зомбированы нацистской пропагандой. И там очень много наемников. Отличается СВО от других войн, в которых я участвовал, большим применением новых технологий – я впервые там столкнулся с беспилотниками», – объясняет он.

Еще во время своего первого контракта в Чечне Илья с товарищем прошли через минное поле и остались целы. Говорит, тогда они просто хотели прогуляться к водопаду, не зная, что под ногами в любой момент может взорваться.

Илья уверен, что ему всегда везло – он ни разу не получил ни одного ранения, были только контузии. Где бы ни был, в каких бы ожесточенных боях ни участвовал, все вражеские осколки пролетали мимо.

«Я никогда не уповал на свои знания и навыки. То, что я остался жив, – это чистый фарт. Никакие мои лидерские качества или правильные решения тут никак не повлияли», – уверен он.

Говорит, что не падать духом и, преодолевая страх, идти вперед в зоне боевых действий ему помогали боевые товарищи.

«Любой бой и любая война – это всегда страшно. Тот, кто не боится, долго там не протянет. Важно, кто тебя окружает. Когда ты рядом с товарищами, с которыми тебе комфортно, ты будешь идти вперед за ними, как бы тебе ни было страшно. Они надеются на тебя, на то, что ты им прикроешь спину, и точно так же ты надеешься на них. Ты прекрасно понимаешь: если тебя ранят, никто тебя не бросит. Либо вы все погибнете, либо все вернетесь», – объясняет ветеран.

Фото: из личного архива Ильи Чистова

«В общей сложности в зонах боевых действий я пробыл больше четырех лет»

На СВО он пробыл почти полгода. Вернулся домой к тому времени, когда жена должна была родить второго ребенка. 27 марта он приехал домой, 2 апреля родился сын.

«После возвращения мы с женой решили начать свое дело – открыли магазин и бар. Но аренда была очень высокой, через восемь месяцев пришлось закрыться. Так как все сбережения были вложены в развитие этого дела, мы оказались в затруднительном финансовом положении. Выручило то, что жена прошла курсы по бухгалтерии. Сейчас она думает о том, чтобы открыть свое агентство», – рассказывает Илья.

Одновременно с этим супруги занялись посуточной арендой жилья.

«Изначально мне казалось, что все это чепуха. Но жена меня убедила. Мы купили курс обучения, чтобы понимать все юридические моменты. И у нас получилось. Сейчас мы сдаем в субаренду семь квартир. У нас все получается. Параллельно я работаю водителем в маркетплейсе, но уже скоро планирую уйти на другое место.

Илья говорит, что помочь адаптироваться после возвращения к мирной жизни ему помогла социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Ольга Пименова.

«Когда я вернулся, бойцам ЧВК не выдавали удостоверения ветеранов боевых действий. В военкомате мне сразу отказали, но мой социальный координатор Ольга взяла все в свои руки и очень помогла мне. Она сама собрала все документы, и спустя время я получил удостоверение», – рассказывает он.

Сейчас Илья задумывается о том, чтобы воспользоваться программой поддержки бизнеса для участников СВО.

«Часто от фонда нас приглашают на мероприятия, концерты, в цирк. Мы с удовольствием ходим всей семьей. Ребенок у нас бесплатно ходит в садик, мы платим только за кружки. В фонде мне предложили заниматься спортом, но я отказался – стараюсь все свободное время, которого не очень много, проводить с семьей. Да, мне интересны разные мероприятия, куда приглашают ветеранов, но приоритет для меня – это семья. Все-таки я много лет пробыл вдали от них. В общей сложности в зонах боевых действий я пробыл больше четырех лет – перерывы между разными контрактами были совсем небольшими, поэтому сейчас наверстываю», – рассказывает Илья.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» отзывается о своем подопечном душевно.

«С Ильей Михайловичем мы общаемся с декабря 2023 года, и за все это время сложностей в коммуникации с ним не возникало никогда. От души хочется пожелать ветерану и его семье благополучия и крепкого здоровья, чтобы все невзгоды обходили его стороной. Ну а если вдруг возникнут проблемы, я всегда на связи – в любое время дня и ночи», – говорит Ольга Пименова.