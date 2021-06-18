Почти четверть жителей Казани поддерживает введение Covid-паспортов

Введение Covid-паспортов для имеющих антитела к коронавирусу или вакцинированных от него поддерживает почти четверть жителей Казани, 21%. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob в городах-миллионниках.

Впрочем, противников этой меры среди жителей столицы Татарстана куда больше — 53%. А еще 26% пока не определились со своим отношением к документам о наличии иммунитета к патогену.

По числу поддерживающих введение Covid-паспортов Казань оказалась на третьем месте среди российских мегаполисов. Ее опережают только Омск и Челябинск, где за них выступают по 23% горожан. Несколько меньше сторонников такой меры в Красноярске, 19%, а также в Екатеринбурге и Самаре — по 18%.

Сильнее остальных настроены против Covid-паспортов жители Москвы (68%) и (63%), а также Волгограда (60%) и Ростова-на-Дону (59%).

Количество россиян, одобряющих введение паспортов о наличии иммунитета к коронавирусу, увеличивается, но достаточно медленно. Сейчас их 17% по сравнению с 12% в январе. «Чаще остальных поддерживают введение подобного документа респонденты старше 45 лет», — отмечают аналитики.

В опросе приняли участие 9 000 экономически активных жителей мегаполисов старше 18 лет (в том числе по тысяче — из Москвы и Санкт-Петербурга), включая и 500 казанцев.