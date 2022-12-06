Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче

Страховой Дом ВСК провел опрос и выяснил, как россияне планируют встречать Новый год. Так, большинство из них будут провожать 2022 год традиционно – дома с семьей за разнообразным праздничным столом и под просмотр «Иронии судьбы».

Более 77% россиян будут встречать этот Новый год дома в кругу семьи и друзей, 11% – поедут за город, и только 4% – планируют отправиться в путешествие в другие города или страны. При этом, более 8% опрошенных вообще не собираются отмечать праздник.

Новогодняя ночь пройдет за просмотром советских кинолент – 37% россиян будут смотреть «Иронию судьбы» и другие полюбившиеся новогодние кинофильмы. В целом, в 2022 году большинство опрошенных не собираются отвлекаться на телевизор – 33% включат его только чтобы посмотреть обращение президента, 20% – составят собственный плейлист с фильмами в онлайн-кинотеатрах, а почти 10% – вообще не будут что-либо смотреть в праздник.

44% россиян традиционно планируют накрыть богатый праздничный стол с разными видами салатов, деликатесов и десертов. Примерно столько же опрошенных – 43% – приготовят только «Оливье» и пару закусок. 8% респондентов вообще не планируют стоять у плиты – вместо этого они закажут готовые блюда из ресторанов.