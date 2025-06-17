Почти 9 тыс. детей из Альметьевского района отдохнут в лагерях этим летом

В летний сезон 2025 года в Альметьевском районе планируют организовать отдых и оздоровление для почти 9 тысяч детей и подростков. Всего задействуют 73 лагеря различных форматов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Особое внимание уделяется разнообразию форм досуга. На базе образовательных учреждений будут работать 33 пришкольных лагеря, в которых отдохнут 2,5 тысячи учащихся. Кроме того, 34 лагеря труда и отдыха откроют свои двери для тысячи подростков, желающих провести лето с пользой и развить трудовые навыки.

Ребята смогут отдохнуть и за пределами района. Так, оздоровительный комплекс «Саулык» в Набережных Челнах примет 435 человек, комплекс «Раздолье» в Чистопольском районе – 120 детей в рамках профильных смен, а детский лагерь «Росинка» – 100 школьников.

Загородные лагеря крупных компаний также примут детей: в лагерях «Юность» и «Солнечный» компании «Татнефть-Забота» отдохнут 1040 и 2240 человек соответственно, лагерь «Орленок» компании «Транснефть» примет 1100 детей.

Для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет подготовлена насыщенная программа мероприятий. Среди них – праздники, приуроченные ко Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи, Дню семьи, Сабантуй, а также семейные фестивали и патриотические акции, такие как велопробеги и программы, посвященные Дню флага, Дню Республики Татарстан и Эко-фестивалю.

На протяжении всего лета молодежные центры района будут работать в расширенном режиме – с понедельника по субботу, с 8:00 до 20:00. Посетителям предложат пространства для творчества, общения и активного досуга.

Летний отдых детей соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».