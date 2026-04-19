Почти 9 тыс. человек остались без горячей воды и тепла в Иркутске из-за аварии

Без горячей воды и тепла остались 8,7 тыс. жителей Иркутска. Причиной тому стало аварийное отключение теплоснабжения. По данным МЧС, 20 апреля в западных и северных районах региона ожидается обильный снегопад и сильный ветер.

«Под отключение попали 71 многоквартирный жилой дом, где проживают 8 743 человека, 16 административных зданий, 4 социально значимых организации», — говорится в сообщении управления МЧС по региону.

В восстановительных работах задействовано 12 человек и 4 единицы техники, потенциально опасные участки магистрального трубопровода огорожены, ведется откачка воды, передает ТАСС.