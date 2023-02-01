Почти 87% россиян заявили, что СВО закончится в течение двух лет и предсказали ее финал

Большинство жителей России – 86,7% – читают, что военная спецоперация на Украине завершится в течение ближайших двух лет. В том, что она продлится более пяти лет, убеждены лишь 5% россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования консалтинговой группы «Полилог».

Большая часть россиян считают, что СВО продлится от полугода до года (45%), еще 28% дают на ее проведение от года до двух, 13% – менее полугода. Лишь 8% говорят, что она продлится от трех до пяти лет.

Отмечается, что вне зависимости от ожиданий сроков окончания конфликта респонденты выступают как с оптимистическими, так и с негативными прогнозами, и с предсказанием сроков СВО они никак не коррелируют. Так, около 70% опрошенных считают, что спецоперация закончится сохранением Крыма и вновь присоединенных территорий в составе России, а 32% «ожидают также "присоединения других территорий Украины в будущем"».

9% считают, что «все территории вернутся Украине», при этом более 52% россиян считают, что спецоперация закончится «сменой режима на Украине в интересах России». Еще 38% говорят, что произойдет «демилитаризация Украины».

В политической системе России ничего особенно не изменится, считают 45% опрошенных, о сильных кадровых переменах в российской власти говорят 33%.

При этом 77% считают, что международный авторитет России укрепится после окончания спецоперации. В том, что Россия восстановит отношение с ныне «недружественными странами», убеждены 59% опрошенных россиян.

24 февраля будет год, как Россия проводит на Украине военную спецоперацию – о ее начале в этот день в 2022 году в обращении к жителям страны объявил Президент Владимир Путин.