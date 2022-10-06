Почти 850 мобилизованных обратились к приставам РТ, чтобы приостановить взыскание долгов

С 21 сентября по 4 октября судебные приставы Татарстана приняли 848 заявлений от мобилизованных о приостановлении исполнительных производств. Из них 105 заявлений поступило от жителей соседних регионов – их заявления направили в территориальные органы ФССП России.

В пресс-службе ГУ ФССП России по РТ напомнили, что в призывных пунктах для оказания содействия мобилизованным находятся сотрудники принудительного исполнения. Все военнообязанные граждане, у которых есть долги, могут подойти к ним и написать заявление о приостановлении взыскания задолженности.

Это заявление могут написать в том числе и близкие родственники мобилизованного, если последний уже выехал за пределы места проживания. Для этого родным военнослужащего нужно обратиться в отдел органов принудительного исполнения, где и ведется исполнительное производство.