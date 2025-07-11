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Общество 11 июля 2025 07:30

Почти 82 миллиона рублей направят на благоустройство Казанского Кремля

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Почти 82 миллиона рублей направят на благоустройство Казанского Кремля

На территории музея-заповедника «Казанский Кремль» запланированы масштабные работы по благоустройству. Стоимость контракта составит 81,8 млн рублей, следует из документации, размещенной на портале госзакупок.

В рамках проекта обновят асфальтовое покрытие, брусчатку и газоны. Новый рулонный газон появится на откосах возле Губернаторского дворца, а у башни Сююмбике установят новое ограждение и высадят зеленые насаждения. Аналогичная замена ограждения запланирована у Мавзолея казанских ханов.

Также будет проведен ремонт покрытия с водоотведением рядом с северным корпусом, мечетью Кул Шариф и зданием юнкерского училища. У последнего обновят крыльцо, а у башни Сююмбике – лестничный спуск. В проезде Шейнкмана отремонтируют тротуар, а у 9-го корпуса музея обновят входную группу.

Помимо этого, предусмотрена модернизация систем видеонаблюдения и охранного телевидения на всей территории Кремля.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.

#казанский кремль #Благоустройство #госзакупки
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