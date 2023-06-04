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Почти 80% жителей Казани доверяют коллегам по работе
Большинство работающих казанцев, 78%, доверяют своем коллегам. При этом доверие к ним сильнее, чем доверие компании-работодателю и непосредственному руководителю. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.
Компании-работодателю доверяют 73% жителей столицы Татарстана, непосредственному руководителю — 69%. Стоит отметить, что начальники верят подчиненным значительно чаще, чем подчиненные — начальникам. В той или иной степени доверие к работникам своего подразделения испытывают 84% руководителей.
Своей организации и коллегам чаще всего доверяют респонденты до 34 лет (85%), а руководителю — представители старшего поколения (76%).
Помимо прочего, меньше всего сомнений в компании, коллегах и начальнике у опрошенных с доходом более 80 тыс. рублей. Кроме того, доверять компании и руководителю больше свойственно женщинам, чем мужчинам.
Опрос проводился с 20 мая по 1 июня 2023 года. Его участниками стали представители экономически активного населения Казани, имеющие постоянную работу, и руководители из города.
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