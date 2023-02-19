Почти 80% казанцев оставляют чаевые в ресторанах и кафе

Кафе и рестораны стали местами, в которых казанцы чаще всего оставляют чаевые. О том, что они оставляют небольшие суммы сверх счета, рассказали 76% опрошенных, сообщает сервис SuperJob. При этом 34% жителей столицы РТ утверждают, что оставляют чаевые постоянно, а 42%, что только иногда.

Вторую строчку по частоте оставленных чаевых занимают такси. Здесь сверх счета платит каждый второй казанец. Из них 17% делают это постоянно, а 32% — иногда.

Третье место заняли заправки и автомойки, а наименее редкими чаевые бывают в отелях, где «на чай» оставляют только 27% постояльцев.

«Впрочем, именно в гостиницах суммы „на чай“ самые высокие: в среднем сотрудникам оставляют 400 рублей. В ресторанах сверх счета дают 275 рублей, в салонах красоты — 215. Средняя сумма чаевых для курьера — 120 рублей, для таксиста — 115, для сотрудника автомойки или заправки — 75 рублей», — замечают аналитики.

В исследовании говорится, что в сравнении с 2022 годом в городе вырос размер чаевых. Это касается всех сфер, кроме отелей, где суммы, получаемые сотрудниками сверх счета, наоборот, снизились.