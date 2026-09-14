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Происшествия 14 сентября 2026 11:27

Почти 700 «зайцев» поймали летом в казанских троллейбусах и трамваях

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Почти 700 протоколов о безбилетном проезде в казанских трамваях и троллейбусах были составлены за лето. Об этом сообщает Метроэлектротранс. 28 «зайцев» поймали за последнюю неделю.

«За последнюю неделю было выявлено 28 пассажиров, на которых составлены протоколы об административном нарушении. Всего за летний период в Казани составлено 678 протоколов о безбилетном проезде», – говорится в сообщении.

В Метроэлектротрансе напомнили, что неоплаченный проезд карается штрафом в 2,5 тыс. рублей. Его необходимо оплатить в течение 60 дней, иначе должником займутся судебные приставы.

#безбилетный проезд #безбилетники #МУП «Метроэлектротранс»
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