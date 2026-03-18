Почти 700 тысяч татарстанцев установили самозапреты на кредиты

На данный момент почти 700 тысяч татарстанцев установили себе самозапреты на кредиты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«Сейчас есть возможность установить самозапреты на кредиты. Число татарстанцев, воспользовавшихся данной возможностью, растет. На данный момент 643 554 человека установили самозапрет через Госуслуги и более 47 тысяч человек установили запрет через отделения МФЦ», – рассказал Альберт Яковлев.

Помимо самозапрета на кредиты, можно также оформить самозапрет на оформление сим-карт. Это делается через портал Госуслуг или физически, через отделение МФЦ. Все эти функции служат одной цели – противодействию мошенникам. Даже если злоумышленникам удастся вас обмануть, взять на вас кредит у них не получится.