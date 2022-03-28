Почти 70% дачников Татарстана планируют увеличить объем и ассортимент своих посадок

В Татарстане 67% дачников планируют увеличить объем и ассортименты своих посадок в этом году. Об этом сообщает агентство «ПромРейтинг», ссылаясь на данные опроса.

Среди плодоовощных культур наиболее популярным среди респондентов оказался картофель. За него проголосовали 57% опрошенных. При этом 55,8% татарстанцев отметили огурцы.

Третье место досталось томатам с 55,5%, на четвертом месте расположился лук с 46,5%, пятерку лидеров замкнула морковь — 45,8%.

Дальше по популярности идут чеснок (34,3%), перцы (32,2%), свекла (32%), укроп (29,4%) и клубника (27,1%).

Отмечается, что увеличить и разнообразить посадки пожелали во всех возрастных группах начиная с 18 лет.

«Вероятно, с помощью выращивания собственных овощей, фруктов и зелени люди планируют по крайней мере психологически подстраховать себя на случай перебоев в поставках и роста цен», — отмечают аналитики агентства.