Общество 27 ноября 2025 13:40

Почти 6,8 тыс. казанских школьников напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

Итоговое сочинение, которое является обязательным условием допуска к ЕГЭ, 3 декабря напишут 6 758 казанских одиннадцатиклассников. Об этом сообщили в городском управлении образования.

На выполнение работы выпускникам дается 3 часа 55 минут. За это время им предстоит раскрыть одну из предложенных тем. Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов.

Темами итогового сочинения в этом году станут: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

Результаты объявят в течение двух недель. Те, кто получит «незачет» или не сможет прийти по уважительной причине, смогут написать работу 4 февраля или 8 апреля 2026 года.

