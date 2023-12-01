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Почти 669 млн рублей выделят на проектирование инфраструктуры казанского аэропорта
В Казани выделят 668,85 млн рублей на услуги по проектированию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.
Согласно техническому заданию из тендера на сайте госзакупок, ожидается два вида работ: для объектов федерального имущества предусмотрена реконструкция, для объектов аэровокзальной инфраструктуры — новое строительство.
При этом источником финансирования для объектов федерального имущества станут средства федерального бюджета, а для объектов аэровокзальной инфраструктуры - средства инвестора (АО «Международный аэропорт "Казань"»).
Ожидаемый объем пассажирских перевозок после сдачи работ должен составить 6,5 млн человек в год. Максимальная часовая интенсивность движения – 28 самолетов в час.
Расчетный год эксплуатации – до 2035 года. Срок строительства объекта - с 2024-го по 2026-й.
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