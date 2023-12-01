Почти 669 млн рублей выделят на проектирование инфраструктуры казанского аэропорта

В Казани выделят 668,85 млн рублей на услуги по проектированию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.

Согласно техническому заданию из тендера на сайте госзакупок, ожидается два вида работ: для объектов федерального имущества предусмотрена реконструкция, для объектов аэровокзальной инфраструктуры — новое строительство.

При этом источником финансирования для объектов федерального имущества станут средства федерального бюджета, а для объектов аэровокзальной инфраструктуры - средства инвестора (АО «Международный аэропорт "Казань"»).

Ожидаемый объем пассажирских перевозок после сдачи работ должен составить 6,5 млн человек в год. Максимальная часовая интенсивность движения – 28 самолетов в час.

Расчетный год эксплуатации – до 2035 года. Срок строительства объекта - с 2024-го по 2026-й.