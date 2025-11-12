Почти 6,5 тыс. татарстанцев приступили к обучению по нацпроекту «Кадры»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обучение в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» в 2025 году начали 6 496 жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Наиболее активно программой пользуются граждане, обратившиеся в службы занятости для поиска работы — их число составило 4 670 человек. Кроме того, 1 266 человек старше 50 лет приступили к освоению новых профессий.

Среди участников обучения также 459 человек из числа участников СВО, безработных жителей республики, а также граждан, фактически осуществляющих уход за детьми до трех лет.

Программы обучения охватывают широкий спектр профессий: инструктор по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов, электросварщик ручной работы, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик и механосборочных работ, оператор станков с программным управлением, водитель грузового транспорта и автобуса, швея, специалисты по информационной безопасности, аналитике данных и управлению персоналом, а также другие направления.

Всего в 2025 году планируется обучить почти 8,5 тыс. жителей Татарстана.