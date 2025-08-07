Почти 630 татарстанцев с инвалидностью трудоустроили через ЦЗН с начала года

В Татарстане за семь месяцев через центры занятости населения трудоустроили 628 человек с инвалидностью. Из них 62% нашли работу или открыли собственное дело благодаря государственной поддержке. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

«Во всех ЦЗН республики сформирован персонифицированный учет нуждающихся в трудоустройстве соискателей с особенностями здоровья. Адресная предметная работа ведется не только с теми, кто обратился в центр занятости, но и с остальными гражданами в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации», – отметили в ведомстве.

В минтруда также подчеркнули, что во всех ЦЗН Татарстана людям с инвалидностью помогают с выбором профессии, психологической поддержкой, адаптацией на рынке труда, а также организуют профессиональное обучение и повышение квалификации. Эти меры делают соискателей с особыми потребностями более конкурентоспособными при поиске работы.

Кроме того, в рамках национального проекта «Кадры» ввели новые меры поддержки: работодатели могут получить субсидии, если нанимают людей с инвалидностью. Ежегодно из бюджета республики выделяется около 29 млн рублей на сохранение рабочих мест для таких сотрудников.