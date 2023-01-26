Почти 600 российских дипломатов выслано из западных стран с начала СВО

После 24 февраля 2022 года 574 российских дипломата были объявлены персонами нон грата и высланы из стран Запада и тихоокеанских союзников США. Такими подсчетами делится ТАСС.

В издании объясняют, что причины высылки были разными. В одних случаях прямо указывались события на Украине, в других дипломатам предъявлялись обвинения в неподобающей деятельности.

Это не первая, но самая масштабна серия высылок. Так, в 2018 году 123 российских дипломата объявлены персонами нон грата из-за дела Скрипалей. Почти за год, прошедший с начала спецоперации, больше всего дипломатов выслала Болгария — 83, причем 70 из них — в июне 2022 года. На втором месте находится Польша — 45, на третьем — Германия — 40.