Почти 600 нелегальных мигрантов выдворили из России судебные приставы Татарстана

С начала 2024 года приставы Татарстана выдворили из страны 589 нелегальных мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Речь идет об иностранцах, признанных виновными в нарушениях, предусмотренных статьей «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Задержанным было назначено наказание в виде штрафа с последующим административным выдворением за пределы страны.

Приставы препроводили нарушителей до пункта пропуска через Государственную границу РФ. Основная часть нарушителей это граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Азербайджана, Казахстана, Кубы, Египта, Грузии, Гаити, Афганистана, Алжира, Камеруна и Турции.

В соответствии с действующим законодательством, въезд на территорию Российской Федерации иностранцам будет запрещен в течение 5 лет.