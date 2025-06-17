Почти 60% жителей Казани одобрили идею двухнедельного отпуска для многодетных семей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более половины казанцев поддерживают инициативу о введении дополнительного оплачиваемого отпуска для многодетных семей. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 59% респондентов из столицы Татарстана положительно отнеслись к предложению депутатов Госдумы о предоставлении 14 дополнительных дней отпуска родителям, воспитывающим троих и более детей.

Согласно законопроекту, отпуск будет оплачиваться, его можно будет присоединить к основному ежегодному отпуску или использовать отдельно, однако перенос на следующий год не предусмотрен. Авторы инициативы считают, что такой шаг позволит создать более благоприятные условия для сочетания работы с воспитанием детей.

Многие жители города поддержали идею, объяснив это необходимостью уделять больше времени детям: «Чем больше времени будет уделяться подрастающему молодому поколению, тем лучше будет для всех». В то же время 16% опрошенных выступили против. Среди причин – опасения, что работодатели не захотят нанимать многодетных сотрудников, а также возможные дополнительные расходы для бизнеса. Еще 25% респондентов затруднились с ответом. Некоторые из них предложили распространить такую меру на всех родителей, а не только на многодетные семьи.

Исследование также показало различия в восприятии инициативы по социально-демографическим признакам. Мужчины чаще поддерживали предложение, чем женщины. Позитивно отнеслись к законопроекту и молодые казанцы в возрасте до 35 лет. Кроме того, уровень дохода оказался значимым фактором: среди горожан с заработком до 50 тыс. рублей идею поддержали 44%, а среди тех, кто зарабатывает более 100 тыс. – уже 60%.

Особенно высок уровень поддержки среди самих родителей: 54% одобрения – у тех, кто воспитывает одного или двух детей и не планирует расширять семью, и 82% – среди многодетных и тех, кто собирается завести троих и более детей.