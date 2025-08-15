Почти 60 заявок подано за 10 дней на кинопремию «Герои большой страны»

Прием заявок на третью кинопремию «Герои большой страны» стартовал 25 июля. За первые 10 дней на сайт поступило почти 60 заявок. Прием проектов продлится до 25 сентября 2025 года, а торжественное награждение победителей запланировано на 6 февраля 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве.

Кинопремия направлена на развитие культуры и профессиональных компетенций в создании фильмов с глубоким духовно-нравственным содержанием, транслирующих традиционные ценности и формирующих положительный образ героя, служащего семье, обществу и стране.

Актуальность премии объясняется тем, что кино является мощным инструментом формирования образов и выборов молодежи. По данным исследований Фонда СТРАНА / НИИ ВПК, в ряде регионов до 85% подростков и молодых людей отдают предпочтение зарубежным фильмам и сериалам, преимущественно американского производства, тогда как российские проекты выбирают лишь 15%, и многие из них ориентированы на западные ценности, где индивидуализм и материальные ценности превалируют над духовными.

В конкурсе участвуют игровые, документальные и анимационные фильмы, сериалы и короткометражки, выпущенные с 1 октября 2023 года. Проекты допускаются к участию, если они не искажают историю и не создают негативных образов России и ее деятелей. Из поданных проектов по критерию «содержание» в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.

На суд жюри попадут картины, которые продвигают традиционные ценности, объединяют общество, формируют положительный образ страны и героев для подражания, создают ответственную жизненную позицию у зрителей, отвечают на актуальные вызовы и вдохновляют на реализацию.

Тематические номинации премии включают следующие: «Герои-защитники», «Герои СВО», «Герои науки и технологий», «Человек труда», «Герои семьи», «Герои воспитания» и «Герои-строители будущего».

Индустриальные номинации охватывают режиссуру, сценарий, игровой фильм, сериал и короткий метр, а также лучший анимационный и документальный проект.

Специальные премии присуждаются в категориях «Служение и честь», «История и смыслы», «Мечты о будущем», за лучший детский фильм и по решению молодежного жюри.

Все проекты шорт-листа будут продемонстрированы молодежной аудитории, а их влияние оценено с помощью научно-интегративных исследований. На основе результатов исследований и с учетом ценностного и художественного потенциала жюри выберет победителей.

Генеральный продюсер премии Михаил Чурбанов отметил, что в конкурсных проектах важны не только ценностный посыл и способность формировать молодежь, но и драматургическая выверенность, современная визуальная подача и талантливое исполнение, позволяющее привлечь широкую аудиторию.

Он добавил, что премия поддерживает фильмы с высоким коммерческим потенциалом, способствующие развитию киноиндустрии и достижению стратегических целей страны.

Накануне церемонии награждения в Национальном центре «Россия» откроется форум премии с заседаниями смыслового центра по ценностям, вселенным и героям будущего, презентацией результатов исследований, докладами о героях молодежи, сессиями по государственной службе и образу человека труда в кино, а также форсайт-сессией по психологии зрителя и сценариям проектов на 2030 год.

Участие в форуме примут представители киноиндустрии и цифровых платформ, государственных органов, промышленности, педагоги, ученые, предприниматели, общественные деятели, журналисты, блогеры и молодежь из регионов.

Кинопремия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Официальный партнер – Дом народов России. Организаторами выступают Национальный центр «Россия», Фонд развития культуры и кинематографии СТРАНА, продюсерский центр ArtMasters и студия Страна. Стратегическими партнерами являются федеральные и отраслевые органы власти, молодежные и общественные организации.

Исследования влияния кинопроектов будут проводиться с участием онлайн-платформ, платформы «Мотивирующие уроки» и ведущих вузов. По итогам премии будет подготовлен аналитический доклад для органов власти, киноиндустрии, образовательной сферы и инвесторов, а также организованы показы шорт-листа для молодежи в России и за рубежом.