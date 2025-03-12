Почти 6 тыс. бойцов СВО и члены их семей получили бесплатную юридическую помощь в РТ

Сегодня в Верхнем Услоне прошло выездное совещание Президиума Госсовета Татарстана. Министр юстиции республики Рустем Загидуллин рассказал о поддержке участников СВО, ветеранов и их семей.

На совещании обсудили, что из-за СВО в республике скорректировали работу госорганов, включая систему бесплатной юридической помощи. Помощь оказывается по республиканскому закону и госпрограмме «Развитие юстиции». Ранее Рустем Загидуллин отмечал, что в 2023 году к льготникам добавлены военные, мобилизованные, добровольцы и их семьи.

«Чаще всего участники СВО и члены их семей обращаются по вопросам денежного довольствия военнослужащим и предоставления им отдельных выплат в соответствии с законодательством, предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций участникам СВО, установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов», – уточнили в Минюсте Татарстана.

С 2022 года помощь получили 5 725 человек. С апреля 2024 года в Сабинском районе, в поселке Богатые Сабы, на улице Тынычлык, 22А, работает филиал Госюрбюро для жителей отдаленных территорий.