Почти 6 тыс. студентов в Татарстане получат средства по транспортному гранту

В Татарстане определены почти 6 тыс. студентов, которые получат транспортные гранты. Некоторые уже получили выплату. Об этом сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«В этом году на проект „Транспортный грант“ Татарстаном было выделено 60 млн рублей. Важно отметить, что с 2019 года сумма выросла в два раза. После конкурса студенты получают карту, на которую в дальнейшем приходит определенная сумма. Для Казани она составляет 11 тыс. рублей», — отметила она.

Для того, чтобы претендовать на грант, нужно быть отличником и социально активным студентом. В Минмолодежи РТ рассчитывают на развитие и расширение гранта в будущем году.