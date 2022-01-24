news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
24 января 2022  14:50
Арсений Каримов

Почти 6 тыс. студентов в Татарстане получат средства по транспортному гранту

news_top_970_100

В Татарстане определены почти 6 тыс. студентов, которые получат транспортные гранты. Некоторые уже получили выплату. Об этом сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«В этом году на проект „Транспортный грант“ Татарстаном было выделено 60 млн рублей. Важно отметить, что с 2019 года сумма выросла в два раза. После конкурса студенты получают карту, на которую в дальнейшем приходит определенная сумма. Для Казани она составляет 11 тыс. рублей», — отметила она.

Для того, чтобы претендовать на грант, нужно быть отличником и социально активным студентом. В Минмолодежи РТ рассчитывают на развитие и расширение гранта в будущем году.

#минмолодежи рт #транспортный грант
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное