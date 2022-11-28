Почти 6 тыс. студентов в Татарстане получат компенсацию транспортных расходов

Общая сумма финансирования студенческого «Транспортного гранта» в этом году в Татарстане составит 60 млн рублей. Их распределят между почти 6 тыс. учащихся. Средства могут получить социально нуждающиеся или активные студенты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«Мы вручаем студентам „Транспортный грант“ с 2011 года. Три года назад его бюджет был увеличен до 60 млн рублей. Ежегодно мы поддерживаем порядка 6 тыс. обучающихся единоразовой выплатой на погашение транспортных расходов. Для Казани это 11 тыс. рублей, для Набережных Челнов, Альметьевского, Нижнекамского и Елабужского районов — 10 тыс. рублей, для остальных муниципалитетов — 8 тыс. рублей», — заявила спикер.

Прием заявок на получение гранта завершится завтра, претендовать на него могут студенты-очники вузов и ссузов Татарстана, не имеющие академической задолженности. При этом они должны относиться к одной из двух категорий. Такие студенты должны быть либо социально нуждающимися (то есть доход на человека в семье не может превышать 20 тыс. рублей), либо активными людьми, которые ярко проявили себя в какой-либо сфере, добавил президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.

«Обычно в последний день поступает огромное количество заявок. Мы ожидаем, что их будет примерно 9 тыс., как в прошлом году. Отмечу, что поучаствовать могут студенты как вузов, так и ссузов изо всех районов Татарстана», — прокомментировал он.

Для участия в грантовом конкурсе нужно представить справку об обучении или зачетную книжку, которая подтвердит, что за последнюю сессию у студента нет троек. Если говорить о социально нуждающихся, то им нужно будет представить справку о составе семьи, а также о доходах каждого родителя и их самих. В зависимости от этого будет рассчитываться среднедушевой доход семьи, пояснила ответственная за «Транспортный грант» специалист Галина Шеина.

«Студент, который претендует на получение гранта, должен иметь постоянную прописку или временную регистрацию на территории Татарстана. Социально активные студенты должны будут представить все свои сертификаты, грамоты и заслуги с сентября 2021 года. Все они будут проверяться, и сайт автоматически выдаст рейтинг», — заметила она.

Заявочная кампания гранта завершится 29 ноября. Затем до 22 декабря будут подводиться итоги, а средства студентам будут перечислены до 31 января.