Почти 58% участников опроса выступили за уход Илона Маска с поста главы Twitter

Накануне американский бизнесмен Илон Маск организовал опрос в соцсети Twitter о том, нужно ли ему уходить с поста главы одноименной компании. Голосование продлилось 12 часов.

Согласно результатам, 57,5% участников проголосовали за отставку, против – 42,5%. Всего участие приняли более 17,5 млн интернет-пользователей.

Ранее Маск разместил другой твит, в котором пообещал, что отныне внесение «серьезных изменений» в политику соцсети будет сопровождаться подобными опросами.