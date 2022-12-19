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Ру Тат
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Общество
19 декабря 2022  16:18

Почти 58% участников опроса выступили за уход Илона Маска с поста главы Twitter

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Накануне американский бизнесмен Илон Маск организовал опрос в соцсети Twitter о том, нужно ли ему уходить с поста главы одноименной компании. Голосование продлилось 12 часов.

Согласно результатам, 57,5% участников проголосовали за отставку, против – 42,5%. Всего участие приняли более 17,5 млн интернет-пользователей.

Ранее Маск разместил другой твит, в котором пообещал, что отныне внесение «серьезных изменений» в политику соцсети будет сопровождаться подобными опросами.

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