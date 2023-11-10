Почти 57 тысяч первоклассников по всему Татарстану прошли посвящение в «Орлята России»

По всему Татарстану прошли торжественные посвящения первоклассников в «Орлята России». Дети дали обещания и получили значок, сообщила пресс-служба республиканского отделения общероссийской организации «Движение Первых».

«Сегодня по всей республике ученики первых классов познакомились с программой «Орлята России», прошли посвящение. Чтобы этот момент стал особенным и запомнился, мы подарили каждому классный значок с нашим символом – Барсиком. Рядом с ними всегда будут старшие друзья – участники движения из 5-го класса и старше. Они будут помогать узнавать новое по разным направлениям: творчество, волонтёрство, спорт, экология», – прокомментировал помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«Орлята России» — это первая ступень движения. В начальной школе дети вместе с классными руководителями смогут посещать мастер-классы и учиться новому.

По каждому из семи направлений будут проводиться тематические занятия. Это встречи с интересными личностями, просмотр мультфильмов, экскурсии по музеям, выставкам и другим историческим местам, походы, творческие мастерские, игры, квесты, физкультминутки и другие активности.