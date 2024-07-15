Почти 500 «зайцев» поймали за неделю в общественном транспорте Казани

За прошлую неделю в общественном электротранспорте Казани был пойман 491 безбилетный пассажир. Это 1% от общего числа людей, воспользовавшихся трамваями и троллейбусами в городе, рассказали телеграм-канале в МУП «Метроэлектротранс».

Проверкой занимаются бригады контрольно-ревизионного отдела предприятия. Во время их работы валидаторы в салоне блокируются. Таким образом, оплатить проезд незамеченными у «зайцев» не получится.

«При входе в пассажирский общественный транспорт, вне зависимости есть ли в салоне кондуктор или салон с бескондукторной оплатой проезда, пассажир обязан оплатить проезд. Если этого не произошло, то это будет считаться неоплатой проезда», — говорится в сообщении.

«Метроэлектротранс» напоминает, что средства от оплаты проезда направляются на развитие системы общественного транспорта в Казани, инфраструктуры и пассажирского сервиса, и призывает вносить вклад в эту работу.

Оплатить поездку необходимо в течение одной остановки. Прикладывая проездной, в том числе безлимитный и социальный, важно дождаться появления галочки на экране.