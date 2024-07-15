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Почти 500 «зайцев» поймали за неделю в общественном транспорте Казани
За прошлую неделю в общественном электротранспорте Казани был пойман 491 безбилетный пассажир. Это 1% от общего числа людей, воспользовавшихся трамваями и троллейбусами в городе, рассказали телеграм-канале в МУП «Метроэлектротранс».
Проверкой занимаются бригады контрольно-ревизионного отдела предприятия. Во время их работы валидаторы в салоне блокируются. Таким образом, оплатить проезд незамеченными у «зайцев» не получится.
«При входе в пассажирский общественный транспорт, вне зависимости есть ли в салоне кондуктор или салон с бескондукторной оплатой проезда, пассажир обязан оплатить проезд. Если этого не произошло, то это будет считаться неоплатой проезда», — говорится в сообщении.
«Метроэлектротранс» напоминает, что средства от оплаты проезда направляются на развитие системы общественного транспорта в Казани, инфраструктуры и пассажирского сервиса, и призывает вносить вклад в эту работу.
Оплатить поездку необходимо в течение одной остановки. Прикладывая проездной, в том числе безлимитный и социальный, важно дождаться появления галочки на экране.
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