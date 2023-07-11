Почти 500 школьников стали участниками «Форума первых. Лаборатория творчества»

С 26 июня по 2 июля на территории Болгарского музея-заповедника прошел «Форум первых. Лаборатория творчества», в котором приняли участие почти 500 школьников из Татарстана, сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«Мы проводили с целью дать творческим ребятам со всей республики возможность учиться у лучших экспертов по театральному искусству, декоративному оформлению и КВН. Коллаборация кураторов образовательной программы и участников дала потрясающие результаты — около 500 человек всего за несколько дней поставили спектакли, сами сделали для них декорации, а еще отыграли целый концерт КВН», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Кураторами и спикерами смены стали практикующие режиссёры «Театра на Булаке», актеры театра MOÑ и Особняка Демидова, иммерсивного шоу «Анна Каренина», арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» и педагоги театральных студий и училищ Казани и Татарстана, хореограф творческой коллаборации «В последний момент», креативный продюсер и режиссер КВН РТ, руководитель телевизионной региональной школьной лиги «ЮНИОР» КВН РТ, художник-постановщик видеопродакшена TomatFilms и YouTube канала «Ну чё, снимаем?» и многие другие.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.