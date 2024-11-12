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Почти 500 самозанятых РТ приняли участие в ярмарках по нацпроекту
В 2024 году в Татарстане проведено 13 ярмарок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Их участниками стали 486 самозанятых, рассказали в пресс-службе Минэкономики РТ.
Мероприятия проводятся для сбыта продукции самозанятых. В настоящее время они могут пройти регистрацию для бесплатного участия в ярмарке, которая состоится в Казани 22-24 ноября. Прием заявок открыл Центр «Мой бизнес».
Присоединиться к торговле могут татарстанцы, которые реализуют изделия из дерева и кожи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию и другие товары собственного производства.
Также участники налога на профессиональный доход могут получить различные меры поддержки: микрозаймы, поручительства, получить помощь в продвижении продукции на онлайн-площадках, в масштабировании проектов и так далее.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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