Почти 500 новых детсадов и школ в России получили лицензии в 2024 году

В 2024 году лицензии на осуществление образовательной деятельности в России были выданы 479 новым школам и детским садам. Они были возведены за счет различных источников финансирования, в частности по национальным проектам «Образование» и «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Так, 277 лицензий получили школы в 66 регионах страны, а также 202 дошкольные организации в 42 субъектах Федерации.

«Региональными органами власти субъектов Российской Федерации продолжается работа по выдаче лицензий на право ведения образовательной деятельности вновь созданным организациям», — отмечается в сообщении.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.