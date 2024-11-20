Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Почти 500 бойцов СВО и их близких получили бесплатную юридическую помощь в РТ
С начала года почти 500 бойцов СВО и их близкие получили бесплатную юридическую помощь в Татарстане.
«В Татарстане за указанный период сотрудниками Государственного юридического бюро было предоставлено около 400 устных и свыше 60 письменных консультаций, а также подготовлено более 80 документов правового характера», - сообщает пресс-служба Минюста Татарстана.
Госюрбюро Татарстана работает в Казани на территории Квартала юстиции, а также в поселке Богатые Сабы.
Об этом стало известно на Всероссийском совещании по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО, которое организовали при участии Министерства юстиции РФ.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в соответствии с республиканским законом «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» и государственной программой «Развитие юстиции в Республике Татарстан».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»