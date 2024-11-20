Почти 500 бойцов СВО и их близких получили бесплатную юридическую помощь в РТ

С начала года почти 500 бойцов СВО и их близкие получили бесплатную юридическую помощь в Татарстане.

«В Татарстане за указанный период сотрудниками Государственного юридического бюро было предоставлено около 400 устных и свыше 60 письменных консультаций, а также подготовлено более 80 документов правового характера», - сообщает пресс-служба Минюста Татарстана.

Госюрбюро Татарстана работает в Казани на территории Квартала юстиции, а также в поселке Богатые Сабы.

Об этом стало известно на Всероссийском совещании по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО, которое организовали при участии Министерства юстиции РФ.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в соответствии с республиканским законом «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» и государственной программой «Развитие юстиции в Республике Татарстан».