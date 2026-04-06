Экономика 6 апреля 2026 20:13

Почти 50 тыс. жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты в марте

В марте жители Татарстана активнее устанавливали самозапреты на кредиты: их количество выросло на 13,8% по сравнению с февралем и достигло 47,1 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Через МФЦ в республике было оформлено 7,9 тыс. ограничений, а на портале «Госуслуги» – 39,2 тыс., что позволило Татарстану войти в топ-5 регионов России по этому показателю.

При этом число снятых самозапретов в марте также увеличилось. В целом по стране количество новых ограничений на кредиты выросло на 9,8% и составило 1,24 млн.

«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

6 апреля 2026
Вместо Фарида Мухаметшина депутатом Госсовета РТ стал Лутфулла Шафигуллин

6 апреля 2026
