Почти 50 тыс. жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты в марте

В марте жители Татарстана активнее устанавливали самозапреты на кредиты: их количество выросло на 13,8% по сравнению с февралем и достигло 47,1 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Через МФЦ в республике было оформлено 7,9 тыс. ограничений, а на портале «Госуслуги» – 39,2 тыс., что позволило Татарстану войти в топ-5 регионов России по этому показателю.

При этом число снятых самозапретов в марте также увеличилось. В целом по стране количество новых ограничений на кредиты выросло на 9,8% и составило 1,24 млн.